Евгений Куйвашев и Денис Мантуров отправились в ОАЭ покорять арабский рынок
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр промышленности России Денис Мантуров отправились в ОАЭ для продвижения российской продукции на арабском рынке.
Как сообщает агентство «URA.RU», 27 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдет бизнес-форум «Россия — ОАЭ: перспективы делового сотрудничества», а также заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В ходе поездки на Ближний Восток Куйвашев представит регион в качестве города-кандидата на право принимать Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025».
28 ноября губернатор вместе с министром промышленности России отправятся в Катар на переговоры с представителями бизнеса.
Следующая новость В 26 странах мира стартовал географический диктант
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии