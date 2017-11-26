Евгений Куйвашев и Денис Мантуров отправились в ОАЭ покорять арабский рынок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр промышленности России Денис Мантуров отправились в ОАЭ для продвижения российской продукции на арабском рынке.

Как сообщает агентство «URA.RU», 27 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдет бизнес-форум «Россия — ОАЭ: перспективы делового сотрудничества», а также заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе поездки на Ближний Восток Куйвашев представит регион в качестве города-кандидата на право принимать Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025».

28 ноября губернатор вместе с министром промышленности России отправятся в Катар на переговоры с представителями бизнеса.