Евгений Гинер опроверг слухи о продаже футбольного клуба ЦСКА

Президент профессионального футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил о том, что распространяемые в футбольных кулуарах слухи о том, что он собирается продать клуб, являются чьим-то вымыслом.

- Я не собираюсь продавать ЦСКА. Даже мыслей таких не было. Сейчас непростые времена для руководителей всех клубов. Мы должны прийти к телевизионным деньгам, к реальным хорошим ТВ-контрактам. Может быть, мы не очень грамотно сработали в летнее трансферное окно и взяли, может, не тех, кого хотели. У нас есть масса прекрасных футболистов, которых мы отдали в аренду, понимая, что они не смогут сразу попасть в состав, - цитирует Гинера ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Ранее в прессе появилась информация о том, что сразу после завершения строительства нового стадиона Гинер, являющийся президентом ПФК ЦСКА с 2001 года, решил продать клуб.

Гинер также подчеркнул, что неудачи армейцев в последних матчах не разочаровали его в главном тренере Леониде Слуцком.

- Мы очень много говорили об английской Премьер-лиге, немецкой лиге, испанской, о давлении на тренеров, что является там нормой. У нас это только начинается, и Слуцкому надо привыкать. У меня к нему доверие полное, - заявил президент ЦСКА.

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