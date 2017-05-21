На Эвересте обрушилась знаменитая ступень Хиллари

На горе Эверест обрушился знаменитый участок - ступень Хиллари.

Как пишет «Росбалт», британский альпинист Тим Мосдейл сообщил: «Не знаю, что произойдет, если снежный хребет не сформируется, в этом месте несколько огромных глыб лежат кое-как, и преодолеть их будет довольно сложно».

Уточняется, что ступень обрушилась после землетрясения 2015 года. Специалисты говорили об обрушении еще в мае 2016 года, однако зафиксировать это не удавалось из-за снежного покрова.

Ступень получила название в честь исследователя из Новой Зеландии Эдмунда Хиллари.

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым россиянином, покорившим Эверест - одну из четырех точек недоступности. В июле 2016 года он установил новый рекорд - облетел Землю на воздушном шаре, поднявшись на высоту 11 200 метров, преодолев расстояние в 35 000 километров и сделав это за 11 дней 4 часа и 20 минут. Теперь каждый желающий может приобрести рамку с фрагментом воздушного шара, на котором он покорил Землю. Следующая цель Конюхова - подняться в стратосферу на высоту 25 000 километров.

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