Мед в этом году станет дорогим продуктом

Холодное и дождливое лето в центральной полосе России может привести к подорожанию меда более чем в два раза.

Как уточняется в материале, на данный момент стоимость меда уже на 50 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам научного руководителя НИИ пчеловодства профессора Вячеслава Лебедева, в настоящее время ситуация на рынке меда оценивается как критическая.

Плохая погода не позволяет пчелам заготовить мед даже для собственного прокорма. Владельцы пасек опасаются гибели ульев.

Союз пчеловодов планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны с просьбой поддержать отрасль, сообщает экспертный канал «Федерал пресс» со ссылкой на газету «Известия».