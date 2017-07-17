Мед в этом году станет дорогим продуктом
Холодное и дождливое лето в центральной полосе России может привести к подорожанию меда более чем в два раза.
Как уточняется в материале, на данный момент стоимость меда уже на 50 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам научного руководителя НИИ пчеловодства профессора Вячеслава Лебедева, в настоящее время ситуация на рынке меда оценивается как критическая.
Плохая погода не позволяет пчелам заготовить мед даже для собственного прокорма. Владельцы пасек опасаются гибели ульев.
Союз пчеловодов планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны с просьбой поддержать отрасль, сообщает экспертный канал «Федерал пресс» со ссылкой на газету «Известия».
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