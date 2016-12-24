В этом году Россия не успеет снять ограничения с турецких овощей и фруктов

До Нового года Россельхознадзор не успеет снять ограничения на поставки плодовоовощной продукции из Турции. Ведомство отмечает, что решение будет задержано из-за новогодних праздников и каникул.

По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, Россия и Турция еще не проработали механизмы совместного контроля над продукцией. В Москве опасаются, что через Турцию в Россию будет поступать продукция малых предприятий, которые не имеют необходимых сертификатов, сообщает РГ.

Ранее Россия из соображений безопасности запретила ввоз перца, гранатов и баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв из Турции. Теперь планируется разрешить поставки в Россию крупным турецким предприятиям.