В эстонский список «вражеских» СМИ попали российские телеканалы и издания
Около 28 российских СМИ вошли в «черный список» угрожающих безопасности Эстонии, следует из публикации интернет-проекта Propastop.
Так, по мнению создателей проекта, эстонской безопасности угрожают «Первый канал» и его версия в странах Балтии (Первый Балтийский канал), телеканалы «Россия», «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета» и «РТР Планета Балтик», РенТВ и НТВ, телеканалы RT, «Звезда», ТВЦ, ОТР и 5-й канал.
Черную метку получили также информационное агентство ТАСС, «Российская газета» и интернет-портал «Спутник».
По сравнению со списком 2016 года, в новый вошли также Sputnik Эстония, lenta.ru, Газета.ру, «Взгляд», «Ридус», РБК, «Российская газета» и «Регнум».
Создатели списка отмечают, что в течение прошлого года эти СМИ публиковали порочащую Эстонию информацию.
Авторы проекта Propastop заявляют, что его целью является «помощь общественности в разоблачении антиэстонской пропаганды», сообщает «РИА Новости».
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