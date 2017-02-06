В эстонский список «вражеских» СМИ попали российские телеканалы и издания

Около 28 российских СМИ вошли в «черный список» угрожающих безопасности Эстонии, следует из публикации интернет-проекта Propastop.

Так, по мнению создателей проекта, эстонской безопасности угрожают «Первый канал» и его версия в странах Балтии (Первый Балтийский канал), телеканалы «Россия», «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета» и «РТР Планета Балтик», РенТВ и НТВ, телеканалы RT, «Звезда», ТВЦ, ОТР и 5-й канал.

Черную метку получили также информационное агентство ТАСС, «Российская газета» и интернет-портал «Спутник».

По сравнению со списком 2016 года, в новый вошли также Sputnik Эстония, lenta.ru, Газета.ру, «Взгляд», «Ридус», РБК, «Российская газета» и «Регнум».

Создатели списка отмечают, что в течение прошлого года эти СМИ публиковали порочащую Эстонию информацию.

Авторы проекта Propastop заявляют, что его целью является «помощь общественности в разоблачении антиэстонской пропаганды», сообщает «РИА Новости».

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