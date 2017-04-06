Эстонский шпион с грузинскими корнями собирал досье о войсках России
Арсен Мардалейшвили приговорен российским судом к 11 годам колонии за шпионаж.
В мае 2016 года в Санкт-Петербурге был задержан житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, которого подозревали в сборе секретных военных сведений по заданию МВД Эстонии, передает РИА Новости.
Выяснилось, что Мардалейшвили является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом «не-гражданин Эстонии».
По данным следствия, подозреваемый обвинялся в сборе данных о войсках Западного военного округа России, информацию о которых, составляющих государственную тайну сведений, за денежное вознаграждение он передавал представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии.
Дело поступило в суд с грифом «совершенно секретно» и рассматривалось в закрытом режиме.
Следующая новость Южная Корея испытала собственную баллистическую ракету
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии