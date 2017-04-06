Эстонский шпион с грузинскими корнями собирал досье о войсках России

Арсен Мардалейшвили приговорен российским судом к 11 годам колонии за шпионаж.

В мае 2016 года в Санкт-Петербурге был задержан житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, которого подозревали в сборе секретных военных сведений по заданию МВД Эстонии, передает РИА Новости.

Выяснилось, что Мардалейшвили является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом «не-гражданин Эстонии».

По данным следствия, подозреваемый обвинялся в сборе данных о войсках Западного военного округа России, информацию о которых, составляющих государственную тайну сведений, за денежное вознаграждение он передавал представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии.

Дело поступило в суд с грифом «совершенно секретно» и рассматривалось в закрытом режиме.