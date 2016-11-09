Эстонский парламент выразил вотум недоверия премьер-министру страны Рыйвасу

Депутаты Рийгикогу проголосовали за выражение вотума недоверия премьер-министру Эстонии Таави Рыйвасу. Это решение получило поддержку 63 депутатов из 101.

- Эта смена премьера была ожидаема. Когда во главе правительства стоит неспособный принимать решения министр, это влечет за собой проблемы, - цитирует ТАСС выступление перед парламентариями одного из инициаторов вотума недоверия, председателя фракции крупнейшей оппозиционной Центристской партии Эстонии Кадри Симсона.

Рыйвас заявил, что возглавляемое им правительство и коалиция «в целом делали свою работу хорошо и результативно», обвинив партнеров по коалиции в сепаратных переговорах за его спиной.

В течение одного дня спикеру Рийгикогу надлежит сообщить президенту страны о выраженном вотуме недоверия. После этого в течение 14 дней глава государства назначит из предложенных ему кандидатур нового премьера, которому в свою очередь будет дано еще две недели на то, чтобы сформировать новый кабинет.