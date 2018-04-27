Эстонский «Ёж» против Анаконды на месте России

В начале мая в Эстонии пройдут масштабные военные учения под название Siil («Ёж»).

В ходе имитации военных действий эстонские военные отразят нападение вооружённых сил вымышленной страны Murinius (Анаконда), которая на карте учений расположена на территории России.

В маневрах, которые будут проходить со 2 по 14 мая, будут задействованы свыше 15 тысяч военнослужащих, члены военизированного ополчения Кайтселиит, силы полиции, спасатели, а также союзники страны по НАТО и партнёры альянса, сообщает Life.