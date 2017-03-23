Эстонские солдаты переедут из казарм в палатки из-за батальона НАТО

Эстонские солдаты-срочники в военном городке Тапа переедут из казарм в палатки, чтобы освободить места для прибывающего международного батальона НАТО.

По словам начальника штаба 1-й пехотной бригады Мати Тикерпуу, в палатках поставят кровати, будут кухня и гигиенические удобства. Условия лучше, чем в обычном лагере.

Он также отметил, что иностранные коллеги разместятся в казармах, пока срочники будут тренироваться в полях.

«В настоящее время на территории военного городка в Тапа идет стройка, чтобы через несколько месяцев там могли разместиться не только солдаты срочной службы, но и бойцы иностранных подразделений. Бюджет строительства военной базы в Тапа составляет 38 миллионов евро», - цитирует «Интерфакс» слова Тикерпуу.

К концу апреля в Эстонию должны 900 военнослужащих из Великобритании и более 300 из Франции, а также несколько сотен единиц боевой техники. В настоящее время сюда уже прибыли 210 британских и 50 французских солдат.

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