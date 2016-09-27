Эстонские депутаты отвергли идею референдума о приеме мигрантов

Члены парламента Эстонии не стали поддерживать идею парламентской оппозиционной Консервативной народной партии провести референдум о приеме мигрантов.

Консерваторы ранее предлагали провести в апреле 2017 года референдум, на котором планировалось спросить: «Согласны или вы с тем, чтобы Эстонская республика участвовала в распределении иммигрантов, прибывающих в Европейский союз?».

По данным «Интерфакса», год назад в ходе встречи министров ЕС в Брюсселе была достигнута договоренность о распределении в странах союза 120 тысяч человек, нуждающихся в международной защите. Квота Эстонии составила около 550 человек.

На заседании парламента также было указано на то, что в 2015 году было собрано 40 тысяч подписей людей, требовавших проведения референдума на тему мигрантов.

Тем не менее, 51 депутат из 101 высказался против всенародного опроса, 14 народных избранников поддержали предложение консерваторов и четверо воздержались при голосовании.