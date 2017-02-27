Эстонская полиция раздаст местным водителям сладкое за трезвость
На портале Teomeeter более 6600 жителей Эстонии пообещали не садиться за руль в нетрезвом состоянии, и около 5200 человек заявили о намерении не садится в машину с пьяным водителем за рулем. В рамках акции местная дорожная полиция проведет в понедельник рейд и раздаст трезвым водителям конфеты.
«Я искренне надеюсь, что сегодня мы раздадим все конфеты, и все водители будут трезвыми», - заявил изданию Postimees капитан полиции Сирле Лойг, сообщает «Интерфакс».
В этом году полицейские в Эстонии уже задержали почти 900 пьяных за рулем. В прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло 165 ДТП, в которых погибли 7 и пострадали 214 человек.
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