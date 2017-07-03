Эстония заявила об угрозе «Северного потока-2» для тюленей

Таллин считает, что строительство газопровода «Северный поток-2» может повредить фауне Финского залива, в частности, тюленям.

Министерство окружающей среды Эстонии пояснило, что слуховые органы тюленей могут пострадать вовремя проведения взрывных работ, связанных со строительством. «Угроза для морских млекопитающих должна быть сведена к минимуму, тем более, что популяция тюленей сокращается», - цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

«Северный поток-2» должен протянуться от берегов России до Германии по дну Балтики. Его мощность составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

Некоторое время назад власти прибалтийских государств, а также Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии подписали обращение к Еврокомиссии, выступив против строительства газопровода. Они полагают, что он грозит геополитической дестабилизацией.