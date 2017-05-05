Эстония уничтожит плотины бобров на границе с Россией

Власти Эстонии приняли решение снести все плотины, построенные бобрами на границе с Россией.

Согласно плану департамента полиции и погранохраны Эстонии, все плотины бобров, расположенные на реках Педести и Пиуза, а также на ручьях Мийликсе, Мээсовитса и Мустоя, будут уничтожены.

По мнению пограничников, с помощью бобров контрабандисты из России беспрепятственно проникают на территорию Эстонии.

При проведении работ по уничтожению запруд сотрудникам строго запрещается пересекать границу с РФ, уточняет Sputnik Эстония.