Эстония уничтожит плотины бобров на границе с Россией
Власти Эстонии приняли решение снести все плотины, построенные бобрами на границе с Россией.
Согласно плану департамента полиции и погранохраны Эстонии, все плотины бобров, расположенные на реках Педести и Пиуза, а также на ручьях Мийликсе, Мээсовитса и Мустоя, будут уничтожены.
По мнению пограничников, с помощью бобров контрабандисты из России беспрепятственно проникают на территорию Эстонии.
При проведении работ по уничтожению запруд сотрудникам строго запрещается пересекать границу с РФ, уточняет Sputnik Эстония.
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