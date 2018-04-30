Эстония решила говорить с Россией «с позиции силы»
Эстония намерена строить отношения с Россией с позиции силы, заявил глава МИД страны Свен Миксер.
Он призвал европейские страны сохранять единство в условиях нынешней политики России.
«Когда вы разговариваете с таким лидером, как Владимир Путин, — а очевидно, что нам нужно вести диалог с Россией, — надо говорить с позиции силы, единства и непреклонности», - сказал Миксер.
Глава эстонского МИД добавил, что несмотря на усиление позиций НАТО на восточных рубежах и проведение учений вблизи российской границы, «все это достаточно умеренно и не направлено на эскалацию», передает РБК.
Миксер занял пост главы МИД Эстонии в 2017 году. Прежде он был министром обороны страны, а затем возглавлял подкомитет НАТО по трансатлантическому сотрудничеству и безопасности.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии