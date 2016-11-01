Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства самолетом Ан-148

Самолет российской пограничной охраны Ан-148 первого ноября вторгся на территорию Эстонии и оставался в воздушном пространстве страны в течение минуты. Такое заявление сделал Главный штаб Сил обороны Эстонии.

«Первого ноября в 09:33 (10:33 по московскому времени) в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел самолет пограничной охраны Российской Федерации Ан-148. Нарушение произошло в районе острова Вайндлоо, самолет оставался в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты. У самолета был включен транспондер, и он представил полетный план. В момент нарушения границы Ан-148 не находился в радиоконтакте с авиадиспетчерской службой Эстонии», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Военное ведомство Эстонии располагает сведениями о том, что российский посол в Таллине был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом.

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