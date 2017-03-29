Эстония обвинила российских хакеров в шпионаже

Государственный департамент инфосистем Эстонии заявил, что в прошлом году крупнейшее предприятие страны по переработке сланца Viru Keemia Grupp (VKG) подверглось хакерской атаке. Предполагается, что она была совершена из России.

В частности, в компьютерной сети VKG были обнаружены вредоносные программы. Одна из них – Mimikatz, используемая для сбора данных о паролях. Кроме того, специалисты предприятия по кибербезопасности выявили приложения, которые поддерживали связь с удаленным контролирующим сервером и переправляли ему извлеченные данные, сообщает издание Postimees.

Расследование установило, что нападение было целенаправленным и вероятно совершено группировкой APT28 (также известна как Fancy Bear), которую обвиняют в связях с ГРУ Генштаба ВС России.

По данным издания, атака никак не отразилась на повседневной работе предприятия.