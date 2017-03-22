В Эстонии скончался актер Лембит Ульфсак

Известный советский и эстонский актер Лембит Ульфсак скончался на 70-м году жизни.

Эстонский драматический театр подтвердил Delfi информацию о смерти актера, отметив, что он долго и тяжело болел.

За свою творческую карьеру актер успел поработать в Молодежном театре, Таллинском академическом драматическом театре имени Кингисеппа и Эстонском драмтеатре. Кроме того, в 1985-1994 годах он работал на киностудии «Таллинфильм», причем не только в качестве актера, но и режиссера.

Зрители помнят Ульфсака по десяткам ролей в советских и российских фильмах: «ТАСС уполномочен», «Мэри Поппинс, до свидания», «Легенда о Тиле», «В поисках капитана Гранта» и многих других.

Одной из его последних работа стала роль в картине грузинского режиссера Зазы Урушадзе «Мандарины». Фильм был выдвинут в 2015 году на «Оскар» и «Золотой глобус».

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