В Эстонии рыбаки едва не повторили судьбу тевтонских рыцарей
В Эстонии полицейские и пограничники спасли со льдины около полутора сотен рыбаков.
Инцидент произошел на Чудском озере в районе населенного пункта Варнья. Любители рыбалки оказались отрезанными от берега из-за широкой трещины во льду. Для их спасения были задействованы суда на воздушной подушке.
Силовикам помогали местные жители, которые помогли добраться до берега нескольким десяткам рыбаков, передает «Интерфакс».
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