В Эстонии перезахоронят останки 100 бойцов Красной Армии
В Таллине перезахоронят останки более 100 офицеров Красной Армии, которые погибли при освобождении Эстонии от фашистов.
Как сообщает РИА Новости, на кладбище Маарду состоится перезахоронение бойцов, погибших в годы Второй мировой войны. Из ста погибших известны имена лишь восьми человек.
Городские власти призвали жителей города, а также представителей дипмиссий России, Белоруссии и Казахстана принять участие в траурной церемонии. Для ветеранов и жителей города предоставят специальный транспорт до места проведения перезахоронения.
Церемония проводится ежегодно с 2005 года. На мемориальном кладбище захоронены 942 человека.
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