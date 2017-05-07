В Эстонии перезахоронят останки 100 бойцов Красной Армии

В Таллине перезахоронят останки более 100 офицеров Красной Армии, которые погибли при освобождении Эстонии от фашистов.

Как сообщает РИА Новости, на кладбище Маарду состоится перезахоронение бойцов, погибших в годы Второй мировой войны. Из ста погибших известны имена лишь восьми человек.

Городские власти призвали жителей города, а также представителей дипмиссий России, Белоруссии и Казахстана принять участие в траурной церемонии. Для ветеранов и жителей города предоставят специальный транспорт до места проведения перезахоронения.

Церемония проводится ежегодно с 2005 года. На мемориальном кладбище захоронены 942 человека.