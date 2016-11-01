В Эстонии опровергли информацию о группировке из РФ для ведения «гибридной войны»

Сообщение Эстонского телевидения о том, что группы российских граждан были заброшены в страну для ведения «гибридной войны», не соответствуют действительности. Такое заявление сделала Полиция безопасности Эстонии.

«Полиция безопасности не подтверждает сведения о присутствии в Эстонии группировок для ведения «гибридной войны», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее, в пятницу руководитель Балтийского центра исследования России Владимир Юшкин заявил в эфире Эстонского телевидения, что в стране действует группировка Кремля, которая была заброшена в Эстонию для ведения «гибридной войны».

Посольство России в Эстонии выразило решительный протест в связи с этими высказываниями, основанными не на фактах, а «только на собственных домыслах».