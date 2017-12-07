В Эстонии найден древнейший в мире глаз

Археологи обнаружили в окаменелости возрастом 530 миллионов лет, найденной в Эстонии, самый старый глаз из когда-либо найденных.

Уточняется, что глаз принадлежал трилобиту — предку современных крабов и пауков, живших в прибрежных водах в палеозойскую эру.

«Эта выдающаяся окаменелость показывает, как ранние животные смотрели на мир миллионы лет назад», — сказал профессор Юэн Кларксон.

Он подчеркнул, что структура и функции фасеточных глаз (орган зрения насекомых, ракообразных и некоторых других членистоногих) за полмиллиарда лет практически не изменились.

Ученые выяснили, что существо, которому принадлежал глаз, обладало слабым зрением. Кроме того, у найденного глаза отсутствует хрусталик. По структуре он похож на глаз пчелы или стрекозы, сообщает «РИА Новости».