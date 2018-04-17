Эстонец попался в Шереметьево на денежной «контрабанде»

Гражданин прибалтийского государства пытался ввезти в Россию около 60 тысяч евро, не задекларировав их.

Задержали его сотрудники таможни аэропорта Шереметьево, внимание которых привлекло неестественное поведение пассажира. При досмотре он заявил, что имеет с собой 10 000 евро, хотя таможенникам предъявил только часть этой суммы.

Остальные средства и еще около 50 тысяч евро были обнаружены в ходе досмотра багажа эстонца. Гостю России грозит привлечение к уголовной ответственности за попытку незаконного перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС крупной суммы наличных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».