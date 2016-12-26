У ФСБ есть видеозапись катастрофы Ту-154
Федеральная служба безопасности России установила очевидцев крушения самолета Ту-154 над Черным морем, а также располагает записью с видеорегистратора.
В настоящее время члены следственной группы работают со свидетелями и имеющимися видеоматериалами.
Прорабатываются следующие версии причин катастрофы: попадание в двигатель самолета посторонних предметов; некачественное топливо, которое могло повлечь потерю мощности и отказ двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность.
«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», - цитирует ТАСС сообщение центра общественных связей ФСБ.
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