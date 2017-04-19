У рыб есть «коллективный разум»
Обычные рыбы колюшки обладают коллективным разумом, который позволяет им решать многоэтапные, сложные задачи. К такому выводу пришли ученые из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.
В ходе эксперимента эксперты наблюдали за двумя популяциями рыбок. Одну из них поместили в аквариум с лабиринтом на дне. Место в лабиринте, где находился корм, подсветили светодиодной лампочкой, которая облегчала поиски, - сообщают «РИА Новости».
Вторую популяцию поместили в аквариум с кормушкой, в которой с разных сторон были проделаны отверстия. Запах корма из-за этого исходил во все стороны, затрудняя поиск входа.
После того, как рыбки из обеих популяций научились решать назначенные перед ними задачи, ученые стали объединять головоломки и менять рыбок местами. Так выяснилось, что "рыбы умеют объединять свои знания и полученный опыт и коллективно решать многоэтапные задачи по добычи пищи", рассказывают авторы исследования.
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