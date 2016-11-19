В Ессентуках открыли мемориал военнослужащим Внутренних воск МВД

В Ессентуках состоялось торжественное открытие мемориала военнослужащим Внутренних войск МВД, погибшим при выполнении боевых задач.

В ходе церемонии начальник ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-майор полиции Сергей Бачурин отметил, что военнослужащие Внутренних войск ведут активную борьбу с преступность, терроризмом и экстремизмом, участвуют в поддержании общественного порядка и выполняют важнейшие задачи по сохранению территориальной целостности России.

Он также вручил ветеранам спецподразделений ведомственные и памятные награды.

Инициатива установки мемориала принадлежит Краснодарскому, Ставропольскому и Таганрогскому отделениям Общероссийской организации ветеранов Внутренних войск и МВД России. Памятник представляет собой гранитный обелиск, окруженный тремя стелами из черного мрамора, передает ТАСС. На них высечены имена 200 сотрудников МВД.