ЕСПЧ обязал Россию заплатить по 6,5 тысячи евро обвиняемым в убийстве Немцова

Адвокат братьев Анзора и Шадида Губашевых, обвиняемых в причастности к убийству российского политика Бориса Немцова, сообщил, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить его подзащитным по 6,5 тысячи евро в качестве компенсации за доставленные неудобства.

- Суд удовлетворил нашу жалобу и постановил взыскать в пользу Губашевых компенсацию по 6,5 тысячи евро каждому. Мы жаловались на условия содержания подсудимых: задержка с доставкой в суд, нарушение режима питания, применение наручников, — рассказал адвокат Муса Хадисов РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, ЕСПЧ также счел нарушением прав обвиняемых несвоевременное рассмотрение их апелляционных жалоб.

Братья Губашевы проходят по делу о заказном убийстве Немцова в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. Обоим инкриминируют соучастие в убийстве, им грозит пожизненный срок заключения.

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