ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за «закон Димы Яковлева»

Страсбургский суд признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в «законе Димы Яковлева».

Каждый истец, согласно решению суда, должен получить от российской стороны компенсацию в размере 3 тысячи евро на общую сумму в 75 тысяч евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысячи евро.

По мнению истцов, ограничительные меры российских властей нарушают статьи 3, 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В свою очередь суд признал, что «закон Димы Яковлева» противоречит статье 14 Европейской конвенции.

«Закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять российских детей, вступил в силу 1 января 2013 года. Такая мера была принята после гибели в 2008 году российского ребенка в США, оставленного приемным отцом на весь день в душной машине. Об этом сообщает ТАСС.

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Теги:
Места: Россия
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