Эсминец США с «Томагавками» приблизился к Сирии

Эсминец USS Donald Cook, принадлежащий ВМС США, подошёл на расстояние порядка 100 километров от Тартуса, где размещена российская военно-морская база.

Уточняется, что на борту военного судна США находятся 60 ракет «Томагавк».

9 апреля эсминец вышел из порта на Кипре и направился к берегам Сирии.

Вашингтон объяснил появление военного корабля ВМС США в Средиземном море химатакой, которая якобы произошла в Думе в 7 апреля.

Президент США Дональд Трамп пообещал «военный» ответ на инцидент и взял на принятие решения 48 часов, сообщает «Национальная служба новостей».