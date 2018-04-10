Эсминец США с «Томагавками» приблизился к Сирии
Эсминец USS Donald Cook, принадлежащий ВМС США, подошёл на расстояние порядка 100 километров от Тартуса, где размещена российская военно-морская база.
Уточняется, что на борту военного судна США находятся 60 ракет «Томагавк».
9 апреля эсминец вышел из порта на Кипре и направился к берегам Сирии.
Вашингтон объяснил появление военного корабля ВМС США в Средиземном море химатакой, которая якобы произошла в Думе в 7 апреля.
Президент США Дональд Трамп пообещал «военный» ответ на инцидент и взял на принятие решения 48 часов, сообщает «Национальная служба новостей».
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