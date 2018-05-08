Эсеры не поддержат изменение пенсионного возраста

Фракция «Справедливая Россия» будет голосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, инициатива кабмина, касающаяся изменения возраста выхода на пенсию, будет внесена на рассмотрение Госдумы в самое ближайшее время.

Глава правительства пояснил, что принятие соответствующего решения неизбежно, поскольку российское общество претерпело значительные демографические изменения и увеличилась продолжительность жизни, сообщает «Лента.ру».