Эсеры не поддержат изменение пенсионного возраста

Фракция «Справедливая Россия» будет голосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, инициатива кабмина, касающаяся изменения возраста выхода на пенсию, будет внесена на рассмотрение Госдумы в самое ближайшее время.

Глава правительства пояснил, что принятие соответствующего решения неизбежно, поскольку российское общество претерпело значительные демографические изменения и увеличилась продолжительность жизни, сообщает «Лента.ру».

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