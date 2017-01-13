Эрнст опроверг сообщения о показе фильма «Викинг» на Первом канале в 2017 году
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что главный канал России намерен показать фильм режиссера Андрея Кравчука «Викинг» в 2017 году.
- Не запланирован показ. Мы его когда-то покажем, но в планах не обсуждали. Он не запланирован в этом году, - цитирует Эрнста ТАСС со ссылкой на эфир онлайн-шоу «ОК на связи!».
Глава Первого канала пояснил, что фильм снят «реально для залов, и показать его на экране телевизора - это не адекватная передача».
Ранее сообщалось, что фильм «Викинг» стал самым кассовым в российской истории, собрав уже 1,25 миллиарда рублей.
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