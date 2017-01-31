В Эрмитаже подтвердили проведение проверки сотрудниками ФСБ
Администрация Государственного Эрмитажа подтвердила, что сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят проверку Эрмитажа, в помещениях Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня».
Как отметила пресс-служба музея, представители ФСБ никаких пояснений по поводу оперативных мероприятий не давали, поэтому в Эрмитаже не знают, чем вызвана проверка, - сообщает РИА «Новости».
При этом музей продолжает работать в прежнем режиме, - подчеркнули в Эрмитаже.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что сотрудники ФСБ изымают документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондового хранилища Эрмитажа на Школьной улице.
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