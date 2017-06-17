Кот из Эрмитажа предсказал победу России в первом матче Кубка конфедераций

Кот Ахилл, ставший оракулом Кубка конфедераций, предсказал победу российской сборной в матче против Новой Зеландии.

Как передает РИА Новости, кот-оракул живет в Эрмитаже и выбирает одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми расположены флаги команд. От того, к какой миске подойдет Ахилл, зависит, кто будет считаться победителем.

Когда кот делал выбор между Россией и Новой Зеландией, то он подошел к миске с российским флагом, однако корм из тарелки есть не стал, а улегся рядом.

Ранее сообщалось, что среди котов, живущих в Эрмитаже, был выбран самый стрессоустойчивый и человекоориентированный. Полуторагодовалый белоснежный питомец живет в Зимнем дворце с момента рождения. У него врожденная глухота, и, возможно, поэтому он имеет обостренную интуицию и любознательность. Специалисты замечают, что Ахилл выбран оракулом благодаря способностям выбирать, анализировать и угадывать.

Эрмитажные коты начали свою историю еще в ХVIII веке. Первый кот был привезен Петром I из Голландии. Позже Екатерина Великая придала кошкам статус охранников галерей от грызунов.