Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

Эрмитаж занял пятую строчку в рейтинге лучших музеев мира, составленном TripAdvisor на основе оценок и отзывов посетителей сайта, оставленных за последний год. Лидером стал главный музей США - Метрополитен, который находится в Нью-Йорке.

Второе место в рейтинге досталось новоорлеанскому Национальному музею II Мировой войны, а замыкает тройку лидеров парижский Музей Орсе.

Институт искусств в Чикаго разместился на четвертой строчке рейтинга, а замыкает пятерку лучших музеев мира Эрмитаж, расположенный в Санкт-Петербурге.

В десятку лучших музеев также вошли Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке, Национальный музей антропологии в Мехико, музей Акрополя в Афинах, Национальный музей Прадо в Мадриде и Музей Виктории и Альберта в Лондоне, сообщает «Санкт-Петербург.ру».