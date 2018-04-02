В Ереване взорвался ресторан

В одном из ресторанов, расположенных в центре армянской столицы, прогремел взрыв.

Речь идет о заведении «Бургер Кинг», открывшемся около двух месяцев назад. В результате происшествия пострадали девять человек, в числе которых есть несовершеннолетние. Среди пострадавших трое граждан России, а также двое иранцев.

Согласно данным метой полиции, произошедшее не было результатом предумышленных действий – взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива, передает «Интерфакс».