В Ереване возросло число пострадавших во время митинга

Количество пострадавших, которым потребовалась госпитализация после столкновений протестующих с полицией, возросло до 46 человек.

Среди них шестеро сотрудников полиции. Они получили ранения тупыми и режущими предметами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Армении. Что касается гражданских пострадавших, то у большинства из них поверхностные ранения нижних конечностей.

Участники митинга протестуют против выдвижения на должность главы правительства республики Сержа Саргсяна. Они намерены продолжать акцию и ночью.

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