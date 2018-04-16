В Ереване возросло число пострадавших во время митинга
Количество пострадавших, которым потребовалась госпитализация после столкновений протестующих с полицией, возросло до 46 человек.
Среди них шестеро сотрудников полиции. Они получили ранения тупыми и режущими предметами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Армении. Что касается гражданских пострадавших, то у большинства из них поверхностные ранения нижних конечностей.
Участники митинга протестуют против выдвижения на должность главы правительства республики Сержа Саргсяна. Они намерены продолжать акцию и ночью.
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