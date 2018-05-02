В Ереване протестующие заблокировали министерства
Протестующие перекрыли входы в министерства образования и науки, расположенные в центре Еревана. Собравшиеся устроили сидячую акцию у министерств, заблокировав проходы автомобилями.
В настоящее время полицейские пытаются разогнать людей, устраивающих беспорядки у зданий министерств.
Утром 2 мая демонстранты начали перекрывать центральные дороги Еревана, заблокировали путь в аэропорт Звартноц.
Ране лидер оппозиции Никол Пашинян не смог занять пост премьер-министра Армении, так как за него проголосовали лишь 45 депутатов парламента из необходимых 53 голосов «за». После этого он призвал своих сторонников к акции всеобщего неповиновения, сообщает «РИА Новости».
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