В Ереване протестующие заблокировали министерства

Протестующие перекрыли входы в министерства образования и науки, расположенные в центре Еревана. Собравшиеся устроили сидячую акцию у министерств, заблокировав проходы автомобилями.

В настоящее время полицейские пытаются разогнать людей, устраивающих беспорядки у зданий министерств.

Утром 2 мая демонстранты начали перекрывать центральные дороги Еревана, заблокировали путь в аэропорт Звартноц.

Ране лидер оппозиции Никол Пашинян не смог занять пост премьер-министра Армении, так как за него проголосовали лишь 45 депутатов парламента из необходимых 53 голосов «за». После этого он призвал своих сторонников к акции всеобщего неповиновения, сообщает «РИА Новости».