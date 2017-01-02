В Ереване обнаружили тело российского военного

В одной из гостиниц Еревана обнаружен труп майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова, сообщил представитель полиции республики.

По его словам, тело Емельянова было обнаружено одной из комнат гостиницы «Дружба».

По предварительному заключению, он скончался скоропостижно. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, СНГ
События: происшествия
Следующая новость Марокканка пыталась провезти в своем чемодане мигранта

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО