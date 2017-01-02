В Ереване обнаружили тело российского военного
В одной из гостиниц Еревана обнаружен труп майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова, сообщил представитель полиции республики.
По его словам, тело Емельянова было обнаружено одной из комнат гостиницы «Дружба».
По предварительному заключению, он скончался скоропостижно. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено, сообщает «РИА Новости».
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