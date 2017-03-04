Эрдоган заставит Германию «предстать перед судом» за поддержку терроризма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в пособничестве террористам, а задержанного журналиста газеты «Die Welt» Дениза Юджеля назвал «немецким шпионом».

Выступая в Стамбуле, глава Республики заявил: «Они (германские власти - РП) должны предстать перед судом за поддержку и покрывательство терроризма». Эрдоган также выступил с критикой в адрес правительства ФРГ из-за решения министров Германии отменить мероприятие с участием турецких министров.

Как отмечает ТАСС, задержанный в Турции 43-летний корреспондент немецкого издания подозревается в поддержке одной из террористических организаций и в подстрекательстве к насилию. Некоторые связывают арест с публикацией статьи о хакерских атаках на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака - зятя президента Турции.

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