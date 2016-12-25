Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с катастрофой под Сочи. В результате крушения погибло 92 человека.

Эрдоган посочувствовал Путину в ходе телефонного разговора. В сообщении Кремля говорится, что турецкий лидер выразил российскому президенту самые искренние соболезнования, сообщает РИА "Новости".

Утром 25 декабря в Черное море упал борт Минобороны РФ Ту-154. На борту находились музыканты ансамбля Александрова, сотрудники СМИ, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Минтранс РФ сообщил, что выживших найти не удалось. Поисковая операция продолжается.