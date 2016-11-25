Эрдоган вновь пригрозил выпустить беженцев в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара откроет мигрантам границы с Евросоюзом, если Брюссель продолжит свою недружелюбную политику.

«Вы никогда не вели себя правильно и честно по отношению к человечности. Мы принимаем три миллиона беженцев, а вы начинаете стенать, когда к вам пытаются пройти 50 тысяч человек. Послушайте, если вы еще дальше пойдете, то знайте, что эти пограничные пункты откроются», - цитирует РИА «Новости» выступление турецкого лидера в Стамбуле.

Ранее Эрдоган неоднократно пенял властям ЕС на то, что они затягивают с решением о вхождении Турции в состав ЕС, а также не выполняют обязательства по договору о беженцах. По словам турецкого лидера, он намерен провести референдум в стране по вопросу, действительно ли ей необходимо участие в ЕС.

Накануне стало известно, что Европарламент одобрил приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС. В Анкаре назвали это решение популистским и не имеющим никакой юридической силы для Турции.

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