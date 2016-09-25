Эрдоган вместе с США хочет освобождать Ракку

Власти Турции хотят присоединиться к возглавляемой США военной операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), если к этому не будут привлечены курды, заявил в воскресенье президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. - Совместная работа очень важна для нас. Если США не привлекут к операции PYD и YPG (курдская партия "Демократический союз" и курдские отряды народной самообороны Сирии - ИФ), мы готовы сражаться вместе с США, - цитируют президента западные СМИ. В конце августа Турция и союзные ей сирийские оппозиционеры начали военную операцию «Щит Евфрата» против группировки ИГ на территории Сирии в районе Джараблуса.

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