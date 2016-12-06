Эрдоган утвердил соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения по строительству газопровода «Турецкий поток».

После публикации в официальном правительственном издании Resmi Gazete документ вступил в силу, передает РИА «Новости». Турецкая сторона предполагает. Что работы по прокладке газопровода могут стартовать уже в начале будущего года.

Что касается Росси, то соглашение о строительстве «Турецкого потока» в настоящее время проходит согласование в правительстве. Госдума намерена ратифицировать его в ближайшее время.