Эрдоган утвердил соглашение о строительстве «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения по строительству газопровода «Турецкий поток».
После публикации в официальном правительственном издании Resmi Gazete документ вступил в силу, передает РИА «Новости». Турецкая сторона предполагает. Что работы по прокладке газопровода могут стартовать уже в начале будущего года.
Что касается Росси, то соглашение о строительстве «Турецкого потока» в настоящее время проходит согласование в правительстве. Госдума намерена ратифицировать его в ближайшее время.
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