Эрдоган считает целью теракта в Стамбуле стремление посеять хаос в Турции

Комментируя террористическую атаку на ночной клуб в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью организаторов этого преступления было посеять хаос в стране.

- Они пытаются создать хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну с помощью ужасных нападений на мирных жителей. Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми, - цитирует Эрдогана ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk.

По словам главы государства, Турция видит связь между терактами и ситуацией в регионе и намерена искоренить терроризм у его истоков.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь неизвестный ворвался в клуб Reina в районе Ортакей в Стамбуле и открыл стрельбу по посетителям из автомата Калашникова.

Сообщалось, что он был одет в костюм Санта-Клауса, однако очевидцы нападения эту информацию опровергли.

Жертвами террористической атаки, по последним сведениям, стали 39 человек, еще 69 человек получили ранения различной степени тяжести.