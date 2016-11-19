Эрдоган разочаровался в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил президента США Барака Обаму и вице-президента Джо Байдена в несерьезном отношении к разрешению ситуации в Сирии.

По его словам, продолжающаяся война в Сирии создала угрозу безопасности на южных границах Турции, помешала оборонным возможностям Анкары и привела к тому, что в Турции оказались три миллиона беженцев из Сирии.

- Для нас это достаточно огорчительно, — сказал Эрдоган, отметив, что разочарован в связи с позицией США по Сирии.

Эрдоган также раскритиковал США за отказ выдать проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции считают главным организатором попытки переворота в стране, произошедшей летом текущего года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью Эрдогана местным СМИ.