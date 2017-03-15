Эрдоган разглядел «дух фашизма» в Европе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на улицах Европы «бушует дух фашизма».
По его словам, в европейских странах нарастает тюркофобия и исламофобия и они рискуют погрязнуть в собственных страхах.
Турецкий лидер отметил, что в ЕС относятся к представителям неевропейских стран также как к евреям в период Второй мировой войны и предупредил об опасности роста популярности правых партий, сообщает AFP.
Особым негативом отличались его комментарии в адрес Германии и Нидерландов. Эрдоган заяви, что власти этих стран ведут себя как «нацисты».
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