Эрдоган разглядел «дух фашизма» в Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на улицах Европы «бушует дух фашизма».

По его словам, в европейских странах нарастает тюркофобия и исламофобия и они рискуют погрязнуть в собственных страхах.

Турецкий лидер отметил, что в ЕС относятся к представителям неевропейских стран также как к евреям в период Второй мировой войны и предупредил об опасности роста популярности правых партий, сообщает AFP.

Особым негативом отличались его комментарии в адрес Германии и Нидерландов. Эрдоган заяви, что власти этих стран ведут себя как «нацисты».