Эрдоган рассказал свою любимую русскую пословицу

Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассказал журналистам, что одной из главных тем переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стал конфликт в Сирии.

При этом турецкий лидер рассказал русскую поговорку, которая, по его словам, является одной из его любимых.

«Есть русская пословица, которая мне нравится: у кого что болит, тот о том и говорит. Для наших отдельных стран Сирия является глубокой кровоточащей раной», — цитирует Life слова Эрдогана.

Переговоры лидеров России и Турции состоялись сегодня в госрезиденции Владимира Путина «Бочаров ручей».

Отношения двух стран обострились после того, как осенью 2015 года турецкие военные сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.