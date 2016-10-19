Эрдоган рассказал о договоренности с Путиным по поводу вывода боевиков из Алеппо
Выступая в парламенте Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что накануне обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в телефонном разговоре соглашение о выводе из сирийского города Алеппо боевиков группировки «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ организация).
Ранее о содержании разговора глав государств информировала пресс-служба Кремля.
«Лидеры обменялись мнениями по вопросам урегулирования сирийского кризиса. С российской стороны, в частности, подчеркнута важность обеспечения эффективного отмежевания отрядов «умеренной» оппозиции от боевиков «Джабхат ан-Нусры» и других аффилированных с ней террористических группировок», - цитирует сообщение «Интерфакс».
Ранее, 18 октября было также достигнуто соглашение о прекращении с 20 октября авиаударов по сирийскому Алеппо.
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