Эрдоган располагает доказательством поддержки ДАИШ силами коалиции и США

Сеть террористических группировок ДАИШ (запрещенная в РФ организация) получает поддержку со стороны международной коалиции во главе с США, и у Анкары есть неопровержимые доказательства этого. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер не стал конкретизировать, какого рода доказательства попали в распоряжение спецслужб страны, отметив лишь, что силы коалиции не выполняют своих обязательств в борьбе с международным терроризмом, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии при освобождении Алеппо арестовала десятки представителей стран НАТО, работавших инструкторами в отрядах так называемой «умеренной оппозиции».