Эрдоган располагает доказательством поддержки ДАИШ силами коалиции и США
Сеть террористических группировок ДАИШ (запрещенная в РФ организация) получает поддержку со стороны международной коалиции во главе с США, и у Анкары есть неопровержимые доказательства этого. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер не стал конкретизировать, какого рода доказательства попали в распоряжение спецслужб страны, отметив лишь, что силы коалиции не выполняют своих обязательств в борьбе с международным терроризмом, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии при освобождении Алеппо арестовала десятки представителей стран НАТО, работавших инструкторами в отрядах так называемой «умеренной оппозиции».
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии