Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию с убийством посла РФ в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал президента РФ Владимира Путина о мерах, которые предпринимаются правоохранительными органами страны в связи с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

По словам официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационное агентство «Анадолу».

Ранее сообщалось, что преступник вошел на церемонию открытия выставки «Россия глазами турок» по удостоверению сотрудника полиции и устроил стрельбу. Злоумышленник выстрелил дипломату в спину и ранил еще нескольких человек. От полученного ранения Карлов скончался по дороге в больницу.

По данным турецких СМИ, вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, бывший сотрудник турецкой полиции, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

По некоторым сведениям, 22-летний Алтынташ являлся членом террористической организации ФЕТО.

Как утверждает канал NTV, перед тем как открыть стрельбу, молодой человек прокричал «России отомстят за Сирию».

Преступник был убит в перестрелке с представителями правоохранительных органов.